Nel 2019 milletrecento ore di lavoro del Gruppo di Protezione civile a Busca

Milletrecento ore di lavoro, tanto è stato l’impegno dei volontari del Gruppo di Protezione civile di Busca nell'anno scorso. Prevenzione alluvioni e monitoraggio del territorio, interventi nelle emergenza atmosferiche, assistenza nelle manifestazioni: questi gli ambiti di impegno, illustrati dettagliatamente nel pdf allegato qui sotto.



“Il l 2019 – afferma il coordinatore Antonio Beoletto - è stato un anno molto impegnativo: oltre alla normale attività di prevenzione, in novembre siamo stati molto impegnati in seguito alle emergenze neve e pioggia. Il nostro gruppo è composto da 22 volontari, sempre molto disponibili che ringrazio per la grande disponibilità e competenza negli interventi. Grazie anche alle nostre famiglie, senza la cui comprensione e collaborazione non porremmo dedicare con serenità buona parte del nostro tempo a questa opera”.