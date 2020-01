Niella Tanaro, appuntamento a teatro con la commedia "Vacanze forzate"

Sabato 18 gennaio alle ore 21 nella sala polivalente comunale di Niella Tanaro l'associazione culturale Teatro amatoriale “J’amis del borgh” di Moncalieri presenterà la commedia brillante ”Vacanze forzate” di Antonella Zucchini.

Lo spettacolo teatrale in tre atti, tradotto ed adeguato in lingua piemontese da Guglielmo Casagrande, rientra quale terzo appuntamento della VI edizione della rassegna “Niella a Teatro” stagione autunno-inverno 2019-2020, organizzata dalla associazione turistica “Pro Niella Tanaro” in collaborazione con il Comune e la Compagnia teatrale dei Commedianti niellesi.

L’evento è stato inoltre inserito nella 8^ edizione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali 2020”.

Prevendita dei biglietti (99 poltroncine) ed info presso la “Pro Niella Tanaro” (Piercarla: 3491474366). Costo del biglietto: euro 7.