Il dottor Novali, primario della Chirurgia Vascolare di Cuneo, va in pensione: "Si chiude un'esperienza entusiasmante, sono pronto per nuove sfide"

Dall'11 gennaio 2020 il dottor Claudio Novali, per 24 anni direttore della Divisione di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, non sarà più dipendente del nosocomio cuneese.

Va in pensione, lascia. Classe 1953, Novali aveva dato la propria disponibilità a restare in servizio fino al 2021. Adesso la decisione di anticipare di qualche mese la cessazione del rapporto lavorativo.

"Perché ho ricevuto proposte molto interessanti e ho ancora l'entusiasmo e l'energia per lanciarmi in altri progetti", ammette. Nessun legame diretto, nella sua decisione, con l'indagine della Guardia di Finanza che lo ha visto coinvolto nei mesi scorsi.

"Per ora non mi è stato notificato niente - commenta. So che ci sono ulteriori verifiche in corso ma, come ho sempre detto, sono sereno e lascio che la Magistratura faccia il suo lavoro. Non lascio per questa vicenda anche se, con questa decisione, tolgo l'azienda ospedaliera da qualsiasi imbarazzo".

Il dottor Novali ha affidato ad una sua lettera i pensieri per la fine di una lunga avventura e di un percorso intenso e non sempre facile.

Ne abbiamo estrapolato alcuni passi significativi:

"È arrivato il momento: lascio! Lunedì 11 gennaio termina la mia meravigliosa esperienza lavorativa, professionale ed umana come direttore (primario) della Divisione di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare della Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.

Termino questo percorso con un po’ di anticipo rispetto alla soglia del quarantesimo anno contributivo, per ragioni di opportunità e di buonsenso, ma avendo raggiunto, comunque, la soglia del pensionamento. Lo faccio con un po’ di “magone”, come si dice a Milano.

Tutto è iniziato 24 anni fa, quando, poco più che quarantenne, venni chiamato dopo un concorso vinto, con inaspettata sorpresa e meraviglia, a contribuire a quel grande progetto di Moirano di rilancio di un Ospedale che aspettava, con i cambiamenti in corso, di imporsi alla attenzione della Sanità Piemontese e non solo.

Ho dato, come altri ILLUSTRI colleghi, il mio piccolo contributo a questo progetto. Certamente la chirurgia Vascolare è cresciuta molto, in questi venti anni, imponendosi alla attenzione del mondo scientifico regionale, nazionale e internazionale con efficienza, qualità e innovazione.

Novali lascia ma, come evidenzia, non abbandona: "Ci sono nuove opportunità e sfide che cercherò di realizzare e di portare a compimento sia come impegno scientifico-professionale sia come pure sotto il profilo solidaristico e del volontariato, mettendomi a disposizione di chi lo riterrà utile in forza del mio trascorso professionale e umano.

LASCIO E RINGRAZIO tutti i colleghi con cui ho condiviso battaglie quotidiane di passione professionale e anche di condivisione umana, amalgama di una solidarietà che poi diventa amicizia o amicizia che diventa collante di stima e rispetto.

Quanti aneddoti, quante storie, quanta umanità vista, sofferta, aiutata.

Ho fatto errori, certamente. Non tutti mi hanno voluto bene, è normale. Ma anche in chi mi ha voluto male sono a dire grazie. Mi scuso con loro, forse non sono stato attento alle aspettative che riponevano su di me. Li ringrazio perché mi hanno alcune volte fatto capire come da errori si possa migliorare, si debba migliorare.

LASCIO MA NON RESTERÀ NESSUN VUOTO: perché dietro il Santa Croce area Cardio-Toraco-Vascolare c’è una grande squadra, una grande famiglia.

La squadra vince se ha un buon allenatore ma è fondamentale la sinergia fra tutte le componenti della delicata filiera della salute. Ringrazio tutti i miei anestesisti. Con loro ho avuto spesso divergenze di opinione. Per il chirurgo il suo anestesista è come la suocera; lo critichi ma è fondamentale per il buon ménage familiare. La loro competenza è il giusto calmieratore alle nostre intemperanze, sono spesso la ragione contro l’eccitazione un po’ maniacale di noi chirurghi.

L’altra metà della mela sono i nostri infermieri sia della sala operatoria come quelli del reparto. Lavorano duro, spesso in condizioni difficili, non sempre capiti, quasi mai sostenuti. Li vorrei abbracciare tutti perché forse non sempre sono riuscito a leggere quello che nel loro cuore o nella loro mente stava passando. Non li dimenticherò. Conservateli, sono il valore aggiunto del nostro equilibrio e spesso il cerotto ad alcune nostre manchevolezze.

L’orgoglio di un Primario è quello di pensare di aver fatto, con il suo lavoro e il suo impegno, una scuola di pensiero e di competenza. Io credo che grazie a meriti a me sconosciuti, ci sia riuscito. Non solo perché dalle nostre file sono usciti almeno quattro Primari (il mio delfino Forliti, il compianto Magnacca, Fiore e Rovani), ma perché, oggi, almeno i più anziani fra i miei ragazzi, sono tutti dei potenziali PRIMARI.

Studiate, aggiornatevi, cercate di crescere con nuovi progetti. Siate ambiziosi. Siate curiosi. Abbiate la forza e il coraggio di mettervi in discussione. Se un intervento non dovesse andare come era previsto fate autoanalisi e ammenda. Può succedere. La chirurgia è scienza imperfetta. Non abbiate paura di piangere se siete stati toccati da un evento “avverso “, questo vi fa più uomini.

Siete i Chirurghi Vascolari di Cuneo, avete una tradizione e una storia da difendere e da portare avanti".