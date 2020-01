A Ceresole d'Alba, da lunedì 13 gennaio 2020 lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (indifferenziata) dovrà avvenire esclusivamente con il sacchetto bianco.

Dal prossimo passaggio i cittadini non dovranno più utilizzare il sacchetto arancio o di altri colori. Chi non avesse ancora ritirato i sacchetti bianchi con il barcode, può recarsi in Municipio presso la polizia municipale.