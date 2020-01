Rifreddo, premiati i presepi più belli ed originali tra quelli in mostra a San Rocco

Il Consiglio Comunale dei ragazzi di Rifreddo, in occasione delle festività natalizie, ha organizzato una mostra di presepi. All’iniziativa hanno partecipato una ventina di famiglie costruendo ognuna un presepe che doveva avere come caratteristiche principali l’originalità e l’utilizzo di materiale riciclato.

Le opere sono rimasti in esposizione per alcune settimane presso la saletta di San Rocco, situata nei pressi del cinquecentesco palazzo comunale. Periodo in cui i numerosi visitatori hanno potuto ammirarli ed anche lasciare le proprie impressioni sugli stessi.

La sera del 5 gennaio, infine, in occasione dell’ormai classico veglione della befana, è stato dato un piccolo riconoscimento a tutti i costruttori dei presepi della mostra e sono stati premiati i tre presepi più belli e originali realizzati.

Ad aggiudicarsi l’ambito ingresso tra le migliori opere sono stati Edoardo Dossetto, Davide Ferrero ed Elia Raber che sono stati premiati direttamente dal sindaco e dai numerosi amministratori comunali presenti.

"Una bella iniziativa - ha commentato il sindaco Cesare Cavallo a fine manifestazione - che speriamo il Consiglio Comunale dei Ragazzi ripeta anche nei prossimi anni. Intanto approfitto per ringraziare i ragazzi del CCR e l'educatore Andrea Besso che li segue perché si sono molto impegnati nella preparazione, nella gestione e nella promozione dell’evento".