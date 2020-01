Vespa Club Cuneo: sono aperte le iscrizioni per il 2020

Il Vespa Club Cuneo riaccende i motori e inizia il tesseramento per il nuovo anno. Anche per il 2020 è stato rinnovato la convenzione con Pingcn pensare in granda, che gestirà il tesseramento ordinario direttamente presso la sede di via Pascal 7 (Piazza Foro Boario a Cuneo) dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 8 alle ore 20.

Saranno organizzate prossimamente anche serate dedicate, la quota di iscrizione resta invariata e cioè 30 euro per i nuovi iscritti e 25 euro i rinnovi.

A settembre si è svolto con successo il 2° raduno "Vespa on the Roc" a San Rocco Castagnaretta in compagnia della Fiera di San Sereno, quest’anno si replicherà con la terza edizione, sempre come "Vespa Raduno Nazionale", con partenza dalla storica piazza Galimberti.

Oltre al calendario dei raduni ed eventi (a breve consultabile sul sito e sulla pagina Facebook) verrà organizzato di nuovo il gemellaggio italo-francese, con gli amici del Vespa Club Cote d’Azur, sulle nostre bellissime montagne.

Perchè tesserarsi? "Se sei un Vespista non puoi che iscriverti all’unico Vespa Club di Cuneo affiliato al Vespa Club d’Italia garantendoti, oltre ai gadget nazionali e del Club, preziose convenzioni assicurative e non; inoltre, da quest’anno, ci sarà anche l’importante novità dell’affiliazione ASI con notevoli agevolazioni per gli iscritti".

Per ulteriori informazioni sul tesseramento il presidente Massimo sarà a disposizione al numero 335/6302574.