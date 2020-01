Muore 75enne di Priola in Sardegna investito da conducente con tasso alcolemico due volte superiore al consentito

E’ morto investito da una vettura guidata da una donna poi risultata con tasso alcolemico due volte superiore al limite consentito. E’ quanto accaduto nella serata di ieri, mercoledì 8 gennaio, nel Nord della Sardegna a Badesi in provincia di Sassari.



L’uomo coinvolto nell’incidente è Paolo Canavese, 75enne nato a Priola e vissuto a Roccaforte Mondovì e poi a Chiusa Pesio. Dal 2001 si era trasferito a Trinità D'Agultu in Sardegna, dove abitava da solo in Località Paduledda.



La donna al volante è M.P. 40enne di Badesi. Stando alle prime ricostruzioni, avrebbe travolto l’uomo in prossimità di un’area di servizio in via Nazionale nei pressi di un attraversamento pedonale. La donna è stata la prima a chiamare i soccorsi. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Sassari in gravi condizioni, è morto poco dopo l’arrivo al nosocomio.