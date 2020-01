Savigliano, rubò un portafoglio in un bar: condannato a sei mesi di reclusione

I fatti risalgono all’ottobre del 2018. Una donna genovese aveva subito il furto del portafoglio che teneva nella borsetta, lasciata incustodita per alcuni minuti, mentre si trovava all’esterno di un bar nel centro di Savigliano.

Solo dopo aver lasciato il locale si era accorta del furto. Tornata nel bar, le avevano detto di aver ritrovato il portafoglio nei bagni: “C’erano ancora il bancomat e i documenti, ma i soldi erano spariti”.

Oggi il tribunale di Cuneo ha condannato C.D., pregiudicato italiano, a sei mesi di reclusione per furto. Come ha fatto notare il suo difensore, l’imputato aveva voluto risarcire la vittima, ma questo non ha impedito la pronuncia di condanna, nonostante l’esclusione dell’aggravante contestata della condotta caratterizzata da “particolare astuzia” idonea ad aggirare la sorveglianza: la borsetta infatti era stata lasciata incustodita.

Le immagini di una telecamera di sorveglianza collocata nei pressi del dehor del locale avevano mostrato C.D., seduto ad un tavolo vicino, allungare la mano verso la borsa della signora ed entrare poco dopo nel bar. I carabinieri avevano riconosciuto l’imputato già segnalato per altri furti commessi in zona.