Limone: nuovo consiglio per la casa di riposo

Nella serata di ieri, mercoledì 8 gennaio, si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione Casa di riposo Santo Spirito di Limone Piemonte.

Il Cda è presieduto da Davide Bosi e composto da Guglielmina Mattone (vicepresidente) Francesco Ferrari, Luisa Marabotto e Giuseppe Tosello.

Il nuovo consiglio si è insediato dopo la trasformazione della struttura da ex Ipab (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza) a Fondazione avvenuta nel maggio 2019.

Durante la riunione, il Cda ha nominato don Romano Fiandra presidente Onorario, già presidente uscente e parroco emerito di Limone, come segno di riconoscenza e stima per il grande lavoro svolto nel costruire e gestire per molti anni la Casa di riposo.

“Ringrazio i miei colleghi consiglieri per la nomina a presidente, siamo un bel gruppo affiatato con diverse esperienze alle spalle, uniti e pronti ad affrontare i problemi della gestione e miglioramento della Fondazione Casa di Riposo Santo Spirito – dichiara il neo presidente Davide Bosi -. Un grandissimo ringraziamento va all’amico e presidente uscente Don Romano Fiandra, che ha amministrato in maniera impeccabile la struttura per anni. Anche ora da presidente onorario i suoi preziosi consigli ed insegnamenti saranno sempre ben accetti e ascoltati. Un ringraziamento particolare va al Sindaco di Limone Massimo Riberi per la nomina in questo Consiglio d’amministrazione e per la fiducia che ha riposto in me”