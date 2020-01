Si torna a trattare sulle stabilizzazioni all’Alstom di Savigliano, ancora nulla di fatto

Si torna a trattare sulla stabilizzazione dei contratti in Alstom Savigliano. Oggi, giovedì 9 gennaio, le sigle sindacali di Anqui, Fim, Fiom, Fismic e Uilm con rispettive rsu hanno incontrato l’azienda presso la sede di Confindustria Cuneo.



Nel sito di via Ottavio Moreno si contano circa 900 dipendenti che diventano 1.200 contando lavoratori non stabilizzati presso Alstom. Si tratta di circa 350 maestranze non direttamente assunte dal colosso francese e per cui i sindacati chiedono che rientrino nel personale del colosso francese con contratti a tempo indeterminato.



L’azienda – stando a fonti sindacali – avrebbe messo sul tavolo l’assunzione di 20 operai e 10 impiegati oltre all’impegno del ripristino del turn over degli operai fino al 31 dicembre con due condizioni: la possibilità di deroga del decreto dignità che permetterebbe un prolungamento di 12 mesi per i contratti interinali portandoli a 24 mesi, senza la necessità di causale. E la possibilità di deroga per quanto inerenti i nuovi strumenti di controllo a distanza della produzione, i cosiddetti Mes (Manufacturing Execution System). Sistemi già in funzione nelle linee produttive dal 2015. La novità sarebbe quello di collegare il Mes con il badge nominativo: fino ad ora lo strumento rilevava dati sulla produttività in maniera anonima.



Su questo punto Uilm e Fiom hanno espresso la loro contrarietà.



“Siamo contrari al controllo della produttività del singolo lavoratore” – dichiara Paolo Giordanengo rsu Uilm – “L’avanzamento della produzione si può conoscere anche con il badge non nominativo. Non siamo Amazon.“L’azienda negli ultimi anni ha assunto solamente 13 persone in produzione. Erano 700 nel 2006, oggi sono 318. Alstom ha lavoro garantito per almeno due anni.”



“Noi non possiamo in virtù di 30 assunzioni” – spiega Domenico Calabrese segretario Fiom – “togliere ad altri 300 lavoratori la possibilità di essere stabilizzati attraverso il decreto dignità. Siamo disponibili a fare percorsi di stabilizzazione veri. Non siamo inoltre disponibili a fare deroga rispetto ai controlli della produzione che non tutelino la privacy dei lavoratori. Chiameremo anche questi lavoratori all’assemblea del 14 gennaio con il Nidil (l’organizzazione di Cgil che si occupa delle nuove identità occupazionali ndr)”.



Più aperte a trattare su questi temi le altre tre sigle sindacali.



“Disponibili a trattare su tutto” – ha dichiarato Maurizio La Spina – “Sarebbe un ottimo risultato arrivare alle assunzioni o sbloccare tanti lavoratori in staff leasing che verrebbero stabilizzati.”



“Vogliamo naturalmente verificare con l’ispettorato del lavoro che non ci sia una violazione dei diritti” – spiegano Renato Perri e Stefano Cassine rsu Fim Cisl – “L’azienda ci ha assicurato che questo strumento non sarà collegato con le contestazioni disciplinari. Dopo queste verifiche siamo disponibili a trattare per le assunzioni.”



In attesa delle verifiche dell’ispettorato sul Mes con azienda e sindacato la trattativa è rimandata al prossimo incontro.