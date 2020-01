Verso la piena operatività anche nel cuneese per Sanedil, il nuovo fondo dedicato ai lavoratori di Confartigianato

Dopo la sua costituzione, avvenuta lo scorso luglio, Sanedil, il nuovo Fondo sanitario integrativo per i dipendenti edili, si avvia verso una piena ed effettiva operatività. A istituirlo le parti sociali più rappresentative dell’edilizia, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Per Confartigianato la sezione ANAEPA, l’Associazione Nazionale Artigiani dell'Edilizia dei decoratori, dei Pittori e Attività Affini, il cui vicepresidente nazionale è il cuneese Luciano Gandolfo , anche rappresentante provinciale e regionale degli edili.

Il fondo è il nuovo strumento per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie dei dipendenti del settore edile, e riguarda circa 600mila lavoratori a livello nazionale. In provincia di Cuneo i dipendenti delle aziende artigiane del settore superano le 2.000 unità.

«Obiettivo del nuovo strumento – spiega Gandolfo – è quello di garantire prestazioni sanitarie e sociosanitarie omogenee a livello nazionale per i lavoratori dell’edilizia e per tutti coloro che intervengono nel suo processo produttivo. Si tratta di un ulteriore tassello che arricchisce e potenzia il welfare e l’insieme delle tutele dei lavoratori, già garantiti dal mondo della bilateralità edile. Sanedil si affianca a due altri fondi che il sistema dell’edilizia ha istituto per supportare imprese e lavoratori: uno per agevolare il pre-pensionamento, l’altro, che guarda al futuro, per favorire l’inserimento di giovani nel comparto».