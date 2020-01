Al Civico di Busca spettacolo in omaggio a Stefania Belmondo

Domani, venerdì 10 gennaio alle ore 21, torna a Busca “Spaesamenti”, la stagione diffusa dei teatri civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo



Per il primo appuntamento dell’anno andrà in scena “First Love”, scritto e interpretato da Marco D’Agostin, già vincitore nel 2018 del premio UBU, il “premio Oscar” del teatro italiano, come miglior performer under 35. Quello di D’Agostin, che lui stesso definisce “un risarcimento messo in busta e indirizzato al primo amore”, è un omaggio alla campionessa olimpica Stefania Belmondo, la quale ha anche partecipato alla preparazione dello spettacolo, fornendo la sua consulenza scientifica sull’argomento.



La storia è quella di un ragazzino degli anni ’90 al quale piaceva lo sci di fondo. Quel ragazzo, ora non più sciatore ma danzatore, ha incontrato il suo mito di bambino, Stefania Belmondo, ed è tornato sui passi della montagna per gridare al mondo che quel primo amore aveva ragione d’esistere, che strappava il petto come e più di qualsiasi altro.



In una rilettura della più celebre gara della campionessa piemontese, la 15km a tecnica libera delle Olimpiadi di Salt Lake City 2002, First Love “si fa grido di vendetta, disperata esultanza, smembramento della nostalgia”.



Al termine dello spettacolo avrà luogo il consueto appuntamento con “Tarallucci e Vino”, dedicato al pubblico e agli artisti appena andati in scena.



La Residenza Teatri Civici “Il teatro fa il suo giro” di Caraglio, Busca e Dronero, Stagione teatrale 2018/2019 “Spaesamenti” è stata ideata e realizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con Piemonte dal Vivo, con il contributo di Comune di Caraglio, Comune di Busca, Comune di Dronero, il sostegno di Regione Piemonte, il sostegno di Fondazione CRC e in collaborazione con Teatranza, Concentrica e In-Box Verde.



Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura. Per tutta la stagione nel foyer dei Teatri sarà allestito un banchetto della Libreria Passepartout di Caraglio, dall’apertura della cassa fino alla chiusura del teatro.