“Frammenti di storia della fotografia nella collezione privata di Giovanni Cornaglia”: mostra a Bene Vagienna

FOTO STORICHE A CASA RAVERA DAL 12 DI GENNAIO

“Frammenti di storia della fotografia nella collezione privata di Giovanni Cornaglia”. E' questo il titolo di una interessante esposizione che si inaugura domenica 12 gennaio alle ore 11 a Casa Ravera a Bene Vagienna. L'eventoè organizzato dall’Associazioine Culturale Amici di Bene.

Dal dagherrotipo alla fotocamera economica della Kodak la mostra propone una cavalcata nella storia della fotografia a 180 dalla sua nascita ufficiale. Diverse centinaia di splendidi scatti, originali, di alcuni dei grandi della fotografia come Nadar, Lenhert & Landrock, Zangaki, ma anche di veri artisti come quelli che operarono in Piemonte tra la seconda metà del secolo XIX e il primo ventennio nel XX come Lelieure, Schemboche, e nel cuneese come Garneri, Fontanesi, Carà, Del Gaizo, tanto per ricordarne qualcuno. Ritratti ferrotipi , CDV (anche rare mignonette da mezza Europa), Cabinet , formati grandi e le héliogravures orientaliste, e tante stereoscopie (con visori fino ‘800) e alcune macchine antiche, compresa una Eastman Kodak Brownie di produzione canadese che per il costo davvero alla portata di ogni portafoglio rese tutti fotografi.

La collezione è stata recentemente oggetto della di laurea di Alessandra Cornaglia. La tesi, discussa l’estate scorsa presso l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, viene presentata nel corso di un convegno che si terrà invece sabato 18 gennaio alle 15,30 sempre a Casa Ravera. Relatori esperti e studiosi come Pino dell’Aquila, tra i più noti fotografi di architettura italiani, la prof. Barbara Bergaglio, Responsabile Archivi presso Camera Centro Italiano per la Fotografia che proporranno riflessioni sulla storia e la tecnica fotografica e l’importanza della salvaguardia e la valorizzazione dei fondi privati attraverso iniziative come il Censimento delle raccolte fotografiche in Italia.

La mostra, che rimane aperta fino a fine marzo, propone alcune vere chicche come una “carte da visite” del 1860, la foto del vescovo di Parigi fucilato dai rivoluzionari della Comune nel 1871, una bella albumina di papa Pio IX, Giovanni Giolitti a Prazzo. Interessanti una serie di foto per stereoscopio del 1912 sulla campagna di Libia,e una serie di istantanee di partigiani delle brigate garibaldine a Fossano all’indomani della Liberazione dell’aprile 1945, mai proposta prima d’ora.