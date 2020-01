Saluzzo: "il sindaco pescatore" al teatro Magda Olivero

La stagione teatrale al Magda Olivero, quest’anno in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, apre il 2020 con il terzo titolo in programma: "Il sindaco pescatore".

Lo spettacolo è tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo, presentato nella forma di monologo interpretato da Ettore Bassi, su drammaturgia di Edoardo Erba con la regia di Enrico Maria Lamanna (Panart produzioni).

“Raccontiamo e soprattutto ricordiamo la storia di un eroe “normale”, Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. Un uomo normale e straordinario in una regione malata e straordinaria come la Campania. Un uomo che ha sacrificato la sua vita per amministrare, difendere e migliorare la sua terra e le sue persone. La sua opera di uomo semplice onesto e lungimirante attraverso l’inizio della sua carriera politica e i successi ottenuti sul campo del Cilento nell’ottica del Bene Comune, (compresa l’operazione “Dieta Mediterranea”, assurta grazie a lui, a Patrimonio dell’UNESCO) fino al suo tragico epilogo".

“Il sindaco pescatore” Angelo Vassallo è stato sindaco di Pollica, in provincia di Salerno, per tre mandati: dal 1995 al 2010. Era chiamato così per il suo passato di pescatore, la passione per il mare e la sua terra, che nell’ attività di amministratore lo ha sempre guidato. Ambientalista convinto, esempio di rigore nel rispetto della legge, con modi severi e fermi riuscì a mantenere intatta la bellezza di uno dei luoghi più caratteristici del Cilento.

La sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava alla guida della sua auto è stato ucciso per mano di attentatori ancora ignoti.

