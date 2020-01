Saluzzo, le mamme a scuola di cucina sana per la salute della famiglia

Allo Spazio Culturale piemontese, di corso Roma 4 a Saluzzo, venerdì 10 gennaio è in programma dalle 20,45 una serata per insegnare alle mamme come cucinare sano, veloce e buono per i propri bambini e per tutta la famiglia.

L’evento viene segnalato dagli organizzatori, l’Associazione per la Prevenzione Primaria, sezione di Saluzzo , come il primo progetto in Italia legato ad un percorso di cambiamento di stile di vita dedicato alle mamme per insegnare tecniche di alimentazione per la salute. Tecniche redatte secondo le linee guida dello scienziato americano Colin Campbell.

Il programma ideato dalla giornalista Nicla Signorelli, specializzata in articoli e libri sulla scienza dell'alimentazione, viene presentato per la prima volta in provincia di Cuneo. Relatori: Barbara Bellino e Giovanni Grisotti. Per info tel. 330 204153.

Ingresso libero.