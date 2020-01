Cuneo, Spedale presidente del Consiglio comunale e Vernetti assessore

Un incontro tra le liste di maggioranza in calendario per questa sera, giovedì 9 gennaio, dovrebbe definire la tempistica della doppia staffetta di cui si vocifera da mesi, che interessa sia l’assemblea che la giunta.

Un altro avvicendamento è previsto nell'esecutivo, in questo caso tutto interno al gruppo Cuneo Solidale, che conta tre consiglieri comunali.

Quando è ormai in fase di ultimazione la complessa partita della gestione dell’acqua e dei servizi idrici integrati, Guido Lerda, che il sindaco Federico Borgna aveva voluto al suo fianco per le specifiche competenze (pur non essendo questi stato eletto), lascerà il posto di assessore a Marco Vernetti.