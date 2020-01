Saluzzo: prima riunione della "Artificial Intelligence"

Martedì 7 gennaio 2020 la sede eVISO di Saluzzo ha ospitato il primo incontro dell'anno del gruppo “Artificial Intelligence Cuneo”. La serata è servita a fare incontrare “dal vivo” una decina di professionisti e appassionati che nella nostra provincia si occupano di Intelligenza Artificiale, fino ad oggi confrontatisi sul web tramite l'omonimo gruppo LinkedIn e Telegram.

Tra i promotori Osvaldo Mauro Ceo Co-founder di Profiter.ai, che spiega le finalità del meeting: "L'intento è quello di creare un piccolo ecosistema di scambio su una materia a cui riguardo è raro dibattere, anzi non si sa proprio con chi parlarne. La possibilità di raggruppare chi se ne occupa (o vuole occuparsene) è una potenzialità interessante, soprattutto se attuata a Cuneo che non è solitamente un terreno fertile per questo genere di materia, ma ha degli ottimi professionisti e talenti".



“La mancanza di un istituto universitario specialistico a Cuneo, porta i nostri giovani a studiare altrove e a perdere contemporaneamente contatto professionale con la provincia d'origine. Quando un neo ingegnere, un matematico o un fisico vogliono valutare le opportunità e i contatti relativi a materie come il machine learning in terra natia, non trovano un punto d'inizio con cui interagire” continua Mauro. “Allo stesso modo le aziende e le startup devono rivolgersi fuori provincia, spesso anche all'estero, per reperire servizi e talenti in settori così specialistici dell'innovazione. Il gruppo Artificial Intelligence Cuneo nasce con l'approccio degli incontri aperti meetup ed eVISO, pioniera dell'uso delle tecnologie predittive, ha subito aperto le porte a questa iniziativa”.



L'incontro di martedì 7 gennaio si è svolto con l'introduzione di Maurizio Ghisolfi di @Great Innova, co- fondatore del gruppo, a cui sono seguite le presentazioni di alcuni dei presenti, che hanno raccontato come utilizzano l'intelligenza artificiale nei loro settori. Per la eVISO erano presenti Carlo Cigna e Tullio Re del settore Energy Intelligence (con l'AD Gianfranco Sorasio e il direttore commerciale Sergio Amorini in veste di uditori) che hanno spiegato come l'azienda stia utilizzando gli agenti di A.I. nel settore energetico per il trading e le previsioni di consumo.



"Il meeting è stato molto interessante e siamo stati felici di ospitarlo nella nostra sede, accogliendo la proposta dei promotori del gruppo e confermando il nostro interesse verso il tema e i suoi futuri sviluppi - aggiunge l'ing. Carlo Cigna. L'incontro è servito come punto di conoscenza e primo scambio di informazioni, e a gettare le basi per future iniziative dedicate a chi, originario della provincia di Cuneo, è spesso costretto a spostarsi fuori zona - anche all'estero - per poter sviluppare competenze in questo settore, perdendo il contatto professionale con la propria zona di origine.

Il gruppo Artificial Intelligence Cuneo organizzerà altri meetup formativi e di confronto i cui temi saranno votati online dai partecipanti.