La biblioteca di Bra darà il via alle letture animate a fine gennaio per i piccoli lettori

Lo sapete che le emozioni hanno dei colori? Il giallo simboleggia l’allegria, l’azzurro la tristezza, il rosso la rabbia, mentre la calma è verde e nera è la paura. Una particolare corrispondenza che sarà illustrata da Clara Arnaldi nel corso della lettura animata che si svolgerà lunedì 20 gennaio 2020, il cui titolo è “I colori delle emozioni”.

Si tratta infatti del nuovo appuntamento con “Nati per Leggere”, i laboratori di promozione della lettura dedicati ai bambini dai tre ai sette anni che si svolgono ogni lunedì pomeriggio presso la biblioteca civica Giovanni Arpino di Bra. Lunedì 27 gennaio sarà invece protagonista l’associazione “Il Ghiribizzo” con “Vieni a conoscere i Marsupilami”.

Tutte le letture sono in programma alle 17 nella sala ragazzi della biblioteca cittadina, in via Guala 45. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172-413049 o scrivendo all’indirizzo e-mail: biblioteca@comune.bra.cn.it. Gli incontri di “Nati per leggere Piemonte” vengono promossi dalla Regione e sostenuti dalla compagnia di San Paolo, nell’ambito del programma ZeroSei. (rb)

