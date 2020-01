La storia di Rosangela: da Viterbo a Ceva per costruire il suo avvenire lavorativo (VIDEO)

Quella di Rosangela, 28 anni, è la storia di una ragazza determinata a inseguire i propri sogni. Con tanto di lieto fine, aggiungiamo noi. Sì, perché la giovane si è trasferita da Viterbo a Ceva per edificare il suo avvenire lavorativo dopo il conseguimento della laurea in Geologia a Roma, trovando nel CFP Cebano Monregalese l'occasione che cercava.

Lei, infatti, è uno dei 46 tecnici di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente che la realtà cebana ha formato nell'ultimo biennio, in partenariato con il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, Territorio e Infrastrutture del Politecnico di Torino, l'istituto d'istruzione superiore "Baruffi" di Ceva e Ormea e molte aziende del posto, tra cui ACEM, Dentis Spa, Mondo Acqua Spa e Proteo.



"Dopo la laurea - ha raccontato Rosangela - cercavo lavoro, senza successo. Mi interessava l'ambito ambientale e ho scoperto il corso IFTS Tecnico di Monitoraggio e Gestione del Territorio e dell'Ambiente. Le aziende mi richiedevano un minimo di esperienza che io non possedevo e ho pensato che questa fosse un'opportunità per farmi, appunto, un'esperienza, per di più gratuita. Non avevo la minima idea di dove fosse Ceva, ma mi sono detta: 'Perché no!'. Così, mi sono trasferita per alcuni mesi in Piemonte".





Una scelta ben presto ripagata dai risultati: "Durante tutte le ore di formazione frontale, ho apprezzato molto i docenti, perché hanno conferito alle lezioni un taglio pratico e professionale, utile per affrontare la vita fuori dal corso e quindi in azienda. Gli stessi argomenti che avevo già affrontato all'università li ho potuti analizzare in maniera applicata ed è totalmente diverso. Era un aspetto che mi era mancato durante il percorso accademico e che invece al CFP di Ceva ho trovato. Per il periodo di alternanza sono tornata a Viterbo, all'interno di un'azienda che si occupa di riciclaggio e smaltimento rifiuti. Qui mi hanno affidato un progetto molto interessante di ricerca e monitoraggio utilizzando le api. Infine, sono rientrata a Ceva per l'esame finale".



Un andirivieni che ha premiato la tenacia della giovane: "Dopo il corso ho ricevuto alcune richieste e mi sono sentita molto più sicura durante i colloqui in azienda. Io stessa ho avvertito la differenza tra il prima e il dopo; le domande che mi hanno posto non mi hanno spaventato, perché ero più preparata... Infatti, mi hanno richiamato".



Il CFP di Ceva fa sapere inoltre che "fino al 12 gennaio 2020 è possibile iscriversi gratuitamente al corso IFTS. Si tratta di uno degli 11 percorsi finanziati dalla Regione Piemonte tramite il Por-FSE 2014-2020, l'unico in ambito ambientale, accessibile a tutti i laureati e diplomati in cerca di un'occupazione".