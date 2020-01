A Cuneo, discussioni e ironia sui lampioni al centro della pista ciclabile

La mail di un lettore segnalo quella che definisce "curiosa situazione di fronte ai numeri civici 75, 77 e 79 in corso Nizza a Cuneo. La pista ciclabile sembrerebbe tracciata, ma sorge il dubbio: spostiamo la pista o spostiamo i lampioni?"

Ironia anche sulla pagina Facebook di Spurgatocn.it.

Ma non sono nemmeno mancati gli insulti all'indirizzo dell'amministrazione.

Ed è proprio l'assessore alla Mobilità Davide Dalmasso ad evidenziarlo: "Accetto tutto, ma trovo assurdo fare polemica su quello che è a tutti gli effetti un cantiere. Ovviamente i pali della luce verranno spostati, stiamo aspettando l'intervento dell'Enel. La pista non è ancora in funzione, ci sono ancora diversi interventi da fare. Ribadisco: è un cantiere".

Cantiere in corso anche in corso Marconi, per la pista ciclabile che collegherà l'altipiano con l'Oltre Gesso.

La pista doveva essere conclusa per il mese di novembre 2019, ma il maltempo ha fatto slittare gli interventi di assestamento del piano ciclabile che, data la stagione fredda, verranno a questo punto completati in primavera, con l'asfaltatura.