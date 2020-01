Pausa invernale per i ragazzi di Va' Sentiero, a piedi sull’alta via più lunga del mondo (VIDEO)

Erano stati a Cuneo venerdì 13 settembre 2019, in occasione del Festival dell'Outdoor, per raccontare il viaggio in corso sul Sentiero Italia, l’alta via più lunga del mondo. Yuri, Sara e Giacomo erano partiti il 1° maggio dal Friuli con l'obiettivo di percorrere 6.880 chilometri, 350.000 metri di dislivello complessivo, 20 regioni, 6 Siti Naturali UNESCO in 368 tappe.

Dopo aver percorso a piedi tutto l’arco delle Alpi e l’Appennino centro-settentrionale, a 7 mesi esatti (e 3.500 km) dalla partenza del 1° maggio dal Golfo di Trieste, la spedizione Va’ Sentiero è giunta a Visso (Marche), un borgo ai piedi dei Monti Sibillini - tra i più colpiti dal sisma del 2016. Ed è a Visso che la spedizione dei ragazzi si ferma per una pausa invernale, dopo la quale riprenderà il cammino alla volta delle montagne del Centro-Sud e delle Isole.

In Piemonte hanno percorso sentieri tra Monte Rosa, Valli Occitane - Maira e Stura -, Monviso e Alpi Marittime.

Per raccontare questa prima parte di avventura, Va’ Sentiero lancia un emozionante video di 150 secondi: un omaggio alla bellezza e all'avventura vissute, ai paesaggi, alle storie e ai volti incontrati in 7 mesi di cammino lungo gli angoli più stupefacenti dell’Italia alt(r)a del centro-nord.

Ecco il video:

Il progetto “Va’ Sentiero” è sponsorizzato dal Comitato per il Turismo Outdoor in Provincia di Cuneo.

Yuri Basilicò, uno dei fondatori del progetto aveva descritto le montagne della Provincia Granda “come selvaggie e piene di di umanità”.

Per informazioni sul progetto Va' Sentiero: https://vasentiero.org