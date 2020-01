Stalking: "Applicare le leggi non è solo una questione di genere, è interesse di tutti"

Gentile Direttore,

Facendo riferimento alle più recenti vicende di cronaca, evidenziate anche da trasmissioni TV caratterizzate da un sicuro seguito popolare come "Le Iene" - delle quali va condivisa pienamente la vocazione alla denuncia civica e sociale - e ai commenti che spesso in questi casi si susseguono, è doveroso da parte della sottoscritta mettere in evidenza che la piaga dello stalking, e gli strumenti legislativi e giudiziari necessari a prevenirla e debellarla, non sono una questione di genere, o almeno non soltanto di genere, ma una sfida generale nell'interesse di TUTTI.