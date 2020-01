Alba: dal Comune oltre 710 mila euro di contributi: ecco tutti i destinatari

Grazie ad un’oculata ed attenta gestione delle risorse, la Giunta comunale di Alba, nel corso del 2019, ha potuto destinare contributi ad enti e associazioni che ne hanno fatto domanda. In totale, i fondi assegnati sommano ad € 711.150.

€ 66.000,00 sono stati assegnati tramite i bandi pubblicati nel corso dell’anno volti a premiare i progetti presentati da associazioni culturali, da gruppi di volontariato e da società sportive.

Bando a sostegno della cultura e del turismo :

Alba & Jazz € 4.000,00; Familupi’s € 3.500,00; Associazione Tom Corradini Teatro € 2.200,00; Rejoicing Gospel Choir € 2.000,00; Associazione Alec € 2.000,00; Gruppo fotografico albese € 1.800,00; Milleunanota € 1.500,00; Amici dell’Istituto musicale € 1.500,00; Teatro del Fiasco € 1.500,00; ANPI € 1.000,00; Associazione Nuove Rotte € 1.000,00.

Bando a sostegno della promozione sportiva :

Santa Margherita € 1.981,00; Olimpo basket € 1.961,00; L’Alba Volley € 1.471,00; Oratorio Divin Maestro € 1.403,00; PGS Victoria € 1.200,00; Accademia Calcio Alba € 1.117; Ginnastica Ritmica Victoria Alba € 1.049,00; Società Ginnastica Alba € 1.046,00; Gruppo Sportivo San Cassiano € 1.043,00; Centro Judo Albese € 1.032,00; Atletica Alba € 870,00; Educadanza € 771,00; Victoria Alba pattinaggio artistico € 751,00; Albese Calcio € 695,00; Gruppo sportivo sordi € 621,00; Pallavolo Alba ASD € 584,00; Taiji Gong Alba € 448,00; Evolution Alba € 439,00; Alba Shuttle badminton € 390,00; Gruppo podisti albesi € 315,00; Centro Italiano Arti Orientali € 300,00; Langheting ASD € 300,00; Gruppo cicloamatori Alba € 300,00; Tennis tavolo Alba € 300,00; Le spire del lupo € 300,00; Pallonistica Albese € 300,00; Alba bike team € 300,00; Stella Maris € 300,00; Calistenics Alba € 300,00; Ciclismo DiVino € 300,00; ISC Individual Soccer Coach € 300,00; ASD Club Leloi € 150,00.

Bando a sostegno del volontariato:

Associazione nazionale carabinieri – Nucleo provinciale di protezione civile in collaborazione con le Misericordie d’Italia Confraternita Santa Chiara di Alba € 3.000,00; La carovana € 2.500,00; Impegnati per chi si impegna € 2.200,00; Di.A.Psi. Alba € 2.200,00; Strani vari € 2.000,00; Lucio Grillo € 2.000,00; Il campo € 1.600,00; Centro volontari assistenza € 1.500,00; Associazione volontariato Cottolenghino Alba € 1.500,00; Smile Onlus per la Bielorussia – delegazione di Alba € 1.500,00; ACIA Associazione Culturale Immigrati Alba € 1.000,00; LILT – Lega Italiana Lotta Tumori € 1.000,00.

In considerazione delle persistenti difficoltà di cui soffrono molti cittadini e tenuto conto del perdurare della scarsità di risorse messe a disposizione dallo Stato per il settore delle politiche sociali, la Giunta ha assegnato al Consorzio socio-assistenziale un contributo straordinario di € 200.000,00, con l’obbiettivo di garantire la continuità di varie attività in favore di minori, portatori di handicap e bisognosi di assistenza, per agevolare le iniziative di pronta accoglienza, per venire incontro alle situazioni di emergenza abitativa delle famiglie maggiormente in difficoltà e per sostenere l’esperienza dell’Emporio della solidarietà “Madre Teresa”.

A sostegno dello sviluppo delle attività di promozione turistica, nazionale ed internazionale, sono stati assegnati contributi straordinari all’Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba (€ 58.000,00), alla Giostra delle Cento Torri (€ 44.000,00, anche per l’attività dei borghi) e all’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero (€ 25.000,00). Inoltre, per le iniziative di abbellimento e di vivacizzazione di alcune aree della città, sono stati assegnati contributi per € 5.000,00 per manifestazioni condotte attraverso le associazioni Albauno, Albapiù, Comitato San Paolo, Alba sotto le torri commercianti del Centro Storico e di Corso Langhe (€ 1.000,00 ciascuna). Inoltre, € 7.000,00 sono stati assegnati a “Planet Party” per l’organizzazione delle feste per il Capodanno.

Un contributo di € 20.000,00 è stato assegnato a ciascuna delle tre scuole materne cittadine che hanno attivato la positiva esperienza delle “sezioni primavera”, con l’obbiettivo di agevolarne la prosecuzione. In aggiunta a questo è stato assegnato un contributo straordinario di € 40.000,00 alla Scuola materna “Città di Alba” per contribuire ad affrontare le maggiori spese dovute al prolungamento dell’orario di assistenza dei bambini ed all’inserimento curricolare dell’insegnamento della lingua inglese, alla cooperativa “Progetto Emmaus” (€ 18.000,00 per le attività svolte nella scuola materna del Mussotto e per i vari progetti organizzati) ed alla Scuola materna “Maria ausiliatrice” (€ 3.000,00 per l’impegno nell’assistenza all’infanzia del quartiere).

La Giunta ha poi stanziato fondi per complessivi € 123.600,00 per progetti speciali a:

Centro studi “Beppe Fenoglio” (per il complesso delle iniziative culturali programmate) € 20.000,00; € 18.000,00 al Borgo San Lorenzo e € 5.000,00 all’Ass. Wake Up per l’organizzazione degli eventi collegati alle “Notti della natività”; associazione “Deina” (per organizzazione del “Treno della memoria”) € 8.000,00; Sinergie outdoor (per la realizzazione di “Alba Truffle bimbi”) € 7.000,00; Associazione Amici Istituto Musicale (per stagione di musica da camera) € 5.500,00; alla Famija Albèisa (per i numerosi eventi culturali) € 5.000,00; Gruppo sbandieratori e musici della città di Alba (per l’organizzazione del Festival della bandiera e per la rappresentazione ad Arlon) € 5.000,00; Cinzano Rally Team (per l’organizzazione del “Rally di Alba”) € 5.000,00; Ass. Il Nucleo (per l’organizzazione di “Estate al Cinema”) € 4.700,00; Associazione “Giulio Parusso” (per digitalizzazione dell’archivio fotografico del Comune) € 4.000,00; Associazione corale “Intonando” (per l’organizzazione di “Torino Spiritualità ad Alba” e di altre manifestazioni musicali) € 3.500,00; Ambasciata della democrazia locale (per le iniziative di fratellanza con Zavidovici) € 3.200,00; Associazione Proteggere Insieme (per le manifestazioni dei 25 anni dell’alluvione e la collaborazione per “Estate al Cinema”) € 3.100,00; In Donne Veritas (per festival Inpoetica) € 3.000,00; Associazione nazionale alpini – gruppo di Alba € 2.500,00; Banda musicale Città di Alba € 2.000,00; Triangolo sport (per l’organizzazione di varie manifestazioni podistiche) € 2.000,00; Comitato di quartiere San Cassiano (per l’organizzazione della “Festa degli aquiloni”) € 1.700,00; La bocciofila Alba (per l’organizzazione di un torneo internazionale di pétanque) € 1.700,00; Associazione culturale San Giovanni (per iniziative di valorizzazione della piazza) € 1.500,00; Zonta Club (per progetto 100 donne per la storia) € 1.500,00; Associazione culturale Alba Film Festival € 1.500,00; Ass. Desmolanghe in collaborazione con Moto Club Alba (per l’organizzazione di varie manifestazioni motociclistiche) € 1.250,00; Ass. Parco Culturale Langhe Monferrato e Roero € 1.000,00; Area Calcio (per l’organizzazione del torneo “Il Pierino”) € 1.000,00; Hiroshima Mon Amour (per organizzazione festival “Attraverso”) € 1.000,00; Familupi's per premio Dino Lavagna 1.000,00; Comitato di quartiere Centro Storico (per l’iniziativa “Pertinace”) € 300,00.

A supporto dei partner del progetto “Sistema museale albese”, sono stati assegnati contributi di € 1.692,00 al Museo Diocesano, € 846,00 al Centro culturale San Giuseppe, € 846,00 alla Famija Albeisa, inoltre sono stati assegnati € 2.000,00 all’associazione “Amici del Museo F. Eusebio” per il contributo dato allo studio ed alla valorizzazione delle collezioni museali.

---------

La Giunta ha inoltre assegnato i seguenti contributi, per un totale di € 45.210,00, alle seguenti associazioni:

€ 2.000,00: Croce Rossa Italiana – sez. Alba; Ass. Montebellina Insieme;

€ 1.500,00: Asava; Avis Alba; Albanova; Circolo “L. Maiolo” APS; CLAMS; Gruppo Scout Alba 7;

€ 1.000,00: Ass. AVE; Alba Cheer ASD; Alba contro il cancro; Apneia; Arcobaleno; Ass. Nazionale Carabinieri; Club Alpino Italiano; Bakhita; Sportabili; Università delle tre età “Alba Pompeia”;

€ 900,00: Ass. Be-Street;

€ 800,00: Ass. Genitori Montessori;

€ 600,00: Ass. Amici di Andrea Viberti; Ass. culturale Espressione Hip Hop;

€ 500,00: Ass. Ambiente e cultura; Ex Allievi Liceo Classico Govone; Ass. Fam. Adottive AMA; Ass. le 2 impronte; Ass. Presenza amica; Ass. Solstizio d’estate; Centro studi San Paolo; Colline e culture; Consorzio Pera Madernassa; Corale San Lorenzo; Crome in movimento; Italia nostra Onlus; Liberamente sportivi; Sandro Toppino; Scuot Mondial; Turismo in langa; U.N. Veterani dello sport; Vespa club; Victoria Alba pattinaggio ASD; Ist. Comprensivo Da Vinci; ANDOS Onlus Alba; Coro Stella Alpina; Amici di Zampa;

€ 400,00: ANMIL; ANOLF; Don Chisciotte Siamo Noi; AIDC; Freelangher;

€ 310,00: Ufficio della Pace;

€ 300,00: Ass. Aquiloni; Asso di Coppe; Associazione beato padre Giuseppe Girotti; Associazione internazionale per la comunicazione ambientale; Bottega di Elia; Il Nucleo; Zen Dodai Dojo; Famigliarmente; Gruppo anziani Madonna della Moretta; Ordine dei cavalieri delle Langhe; Vides2000 Onlus;

€ 200,00: ANPA; Suonogioco; Cani Rubini; Associazione è; Recuperamiamoli; Centro Don Mario Destefanis, Strada dei Presepi Scaparoni; CSI, FIDAPA, Happy Dog; Ithaca.

Infine, sono stati destinati € 6.300,00 per sostenere l’attività dei 9 Comitati di quartiere regolarmente costituiti (€ 700,00 cadauno) ed € 10.000,00 per il funzionamento dei Comitati di gemellaggio.