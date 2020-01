Bra, l’Amministrazione Fogliato riparte dalle opere: al lavoro sui progetti di quattro interventi

Archiviata la pausa festiva la Giunta Fogliato ha ripreso piena operatività a partire dal lavoro sull’ambizioso piano di investimenti (3.9 milioni di euro) collegato al bilancio di previsione portato all’approvazione del Consiglio comunale poco prima di Natale.



"Si tratta di un momento di particolare importanza – spiegano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore ai Lavori pubblici Luciano Messa –, proprio perché insieme agli uffici competenti occorre lavorare al meglio sulla fase delle progettazioni: da una parte per farsi trovare pronti a partire coi cantieri là dove possibile; dall’altra per assicurarsi le maggiori possibilità di successo nella partecipazione ai diversi bandi cui intendiamo prendere parte per assicurarci un’importante fonte di finanziamento esterne che non richieda il ricorso al credito".



In questa direzione il lavoro di progettazione col quale si stanno gettando le basi di quattro interventi in particolare: la riqualificazione energetica della Scuola Elementare "Jona" di frazione Bandito (320mila euro la spesa preventivata), la manutenzione straordinaria della tettoia di piazza Giolitti (100mila euro), la riqualificazione di via Vittorio Emanuele (800mila euro in tre anni) e la riorganizzazione funzionale del Movicentro.

Un’opera quest’ultima alla quale l’Amministrazione guarda con grande attenzione per la funzione che i suoi spazi potrebbero assumere come sede di eventi e iniziative di promozione del turismo e delle produzioni locali, così come positivamente sperimentato con la recente edizione del festival della salsiccia "Bra’s".



Per altri cantieri di minor rilievo, la cui progettazione è già stata ultimata nello scorso anno, non rimane invece che attendere la conclusione dell’iter di affidamento, insieme a condizioni meteo che ne rendano possibile la messa in opera. "Qui parliamo di interventi riguardanti in particolare la nostra rete di illuminazione pubbilca, che verrà estesa alla strada di collegamento San Michele-San Matteo, con lavori previsti da febbraio, e alla pista ciclabile di strada Crosassa, mentre verrà e migliorata presso il giardino Belvedere", continua l’assessore Messa, che dà conto anche di come nel frattempo stia proseguendo l’attività di copertura del primo pezzo della trincea ferroviaria, per la realizzazione della quarantina di nuovi parcheggi attesi su via Vittorio Veneto, e di una lunga serie di opere secondarie, riguardanti in particolare edifici pubblici e scuole.