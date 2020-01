Canale dà l’ultimo saluto a Giuliano Rosso, fondatore dello storico negozio Radio Tv Guido

Si terranno nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 gennaio, i funerali di Giuliano Rosso, 79 anni, figura molto nota nel centro roerino per aver fondato e a lungo gestito uno dei negozi più conosciuti e frequentati del paese.



Nato il 6 ottobre 1940 a Santa Vittoria d'Alba, Rosso viveva nella capitale del pesco dal 1972. Nel secondo Dopoguerra il padre Guido era stato un pioniere nella diffusione sul territorio albese dei primi apparecchi radio e tv. Una passione che aveva trasformato in una fiorente attività commerciale aprendo lo storico negozio di via Maestra ad Alba.



Negli anni '70 il figlio Giuliano ne seguì le orme portando la stesse insegne a Canale, con le vetrine che ancora oggi si possono vedere sotto i portici della centrale via Roma, e portando nelle case dei canalesi e non solo le prime televisioni in bianco e nero e a colori, insieme a tutte le ultime novità musicali del momento.



Persona affabile e simpatica, era conosciuto e benvoluto da tutti anche per la sua passione musicale. Nel tempo aveva allargato la sua attività agli articoli per la casa e alle liste nozze, mentre il negozio continuava a operare come centro assistenza con laboratorio annesso per la riparazione degli apparecchi elettronici.



"Giuliano è stato un punto di riferimento per noi giovani. Si andava da Radio Tv Guido per sentire le ultime novità - commenta il vicesindaco di Canale, Giovanni Gallino –. Mi ricordo che ho visto da lui le prime televisioni a circuito chiuso. Durante la Fiera del Pesco negli anni '70 c'era una novità incredibile: le persone venivano inquadrate passeggiando sotto i portici. Tutti passavano e si fermavano per vedersi. All'interno della vetrina del negozio di Giuliano c'era una telecamera che riprendeva il passaggio delle persone e proiettava le immagini in una televisione. Per l'epoca era un'evoluzione fantastica".



"L’Amministrazione comunale ricorda con affetto e sincera stima una figura professionale importante per il commercio di Canale e del Roero - continua Gallino –. Una persona molto gentile, che ha contribuito alla rinascita e al progresso tecnologico ed evolutivo del paese. Quasi tutti abbiamo acquistato la prima televisione da Giuliano di Radio Tv Guido. Noi tutti ci uniamo al dolore della famiglia e di tutti i canalesi".



Vedovo da tempo, Giuliano Rosso lascia la figlia Paola con Franco, il fratello Piero e la nipotina Giulia. I funerali si terranno oggi pomeriggio, venerdì 10 gennaio alle ore 15, nella chiesa parrocchiale San Vittore a Canale.