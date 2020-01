In scena a Fossano l'Aida di Giuseppe Verdi

Lunedì 13 gennaio andrà in scena nella Chiesa del Gonfalone di Fossano la terza serata operistica del ciclo “Easy Opera - Distillati di Teatro Musicale”, con l’orchestra ed i cantanti diretti dal M° Paolo Fiamingo.

Sarà portata sul palco Aida: l’opera venne eseguita per la prima volta nel 1871, in occasione dell’inaugurazione del Teatro dell’Opera del Cairo e non - come molti credono - per l’apertura del Canale di Suez, avvenuta due anni prima. È un melodramma composto nella piena maturità di Verdi, con l’abbandono dei toni epici, patriottici e corali del Nabucco ed un ripiego su scrittura più intimistica, ricca di un lirismo di stampo europeo, quasi wagneriano, accentuato anche dalla presenza discreta di motivi-cardine, che costituiscono l’ossatura di tutta l’opera wagneriana (salvo qualche concessione alla grandiosità, come nella scena del trionfo).

Nell’Aida è raffigurato al completo il campionario delle emozioni e dei sentimenti umani: i toni marziali e guerrieri, i toni intimi e sofferti, i toni passionali, i tradimenti, le vendette, l’amore, l’odio… tutto ruota attorno alle due protagoniste: Aida, la principessa-schiava etiope simbolo dell’amore, e Amneris, la figlia del Faraone, personificazione della gelosia. Nel mezzo, senza alcuna possibilità di cambiare il tragico epilogo, Radamès, vincitore degli Etiopi ma vittima a sua volta di un destino ineluttabile.

Lunedì 13. Ore 21. Ingresso gratuito. Vi aspettiamo!