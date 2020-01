Castagnito, stop ai lavori sulla scuola materna: il Comune interrompe contratto con l'impresa appaltatrice

A causa dell'importante ritardo accumulato nell’esecuzione dei lavori aggiudicati all'impresa e previsti per offrire migliorie alla scuola materna di Castagnito – lavori che avrebbero dovuto terminare entro il 29 settembre 2019 – l’Amministrazione comunale castagnitese ha deciso di interrompere il contratto in corso con l’impresa aggiudicataria.

L’appalto, stipulato il 19 marzo 2019, prevedeva la realizzazione di un intervento di “rinforzo strutturale del fabbricato della sede della scuola materna, volto al raggiungimento della condizione di miglioramento sismico e all'eliminazione delle barriere architettoniche”.

"Nonostante i numerosi incontri svolti tra l’Amministrazione e l’impresa appaltatrice, non è stato possibile appianare i contrasti e le problematiche insorte durante l’esecuzione dei lavori, fatto che ha reso imprescindibile l’assunzione di questa iniziativa da parte del Comune, come previsto dal codice dei contratti pubblici in caso di ritardi dovuti alla negligenza dell’appaltatore - spiega il sindaco di Castagnito, Carlo Porro -. Considerata l’importanza dell’intervento di messa in sicurezza di un edificio che ospita bambini in età prescolare, e tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti nel miglior modo possibile, l’Amministrazione è chiamata a richiedere e pretendere dall’impresa appaltatrice che ogni forma di garanzia sia rispettata affinché la struttura venga realizzata con la massima cura, precisione e professionalità: da qui l’impossibilità di proseguire con l’aggiudicataria e la necessità di individuare un nuovo soggetto a cui affidare l’ultimazione delle opere".

L’Amministrazione del sindaco Porro ha inoltre dovuto fronteggiare la situazione di estrema precarietà in cui versava la “sistemazione scolastica” dei bambini a causa del protrarsi dei lavori oltre il termine contrattuale. Approfittando delle vacanze natalizie il Comune ha quindi provveduto a installare una struttura idonea in appoggio a quella attuale con un'area didattica, servizi igienici e tutto il necessario per proseguire le attività dei bimbi. Le famiglie e la popolazione saranno informate appena sarà possibile riprendere i lavori sulla scuola materna.