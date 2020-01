Nonostante il vento a Natale, è boom di presenze nelle stazioni sciistiche delle Valli del Monviso: la soddisfazione unanime dei gestori (FOTO)

La stagione invernale a cavallo tra il 2019 e il 2020 passerà agli annali, nelle Valli del Monviso, per i numeri fatti registrare nei comprensori sciistici delle Valli Po, Varaita e Infernotto.

Da anni, infatti, i gestori degli impianti di risalita non giungevano all’open season” dell’Immacolata con una spessa coltre nevosa in grado di far aprire gli impianti senza particolari problemi.

A pochi giorni dall’Epifania, però, il principale dato che emerge è legato all’altissima affluenza sulle piste durante il periodo delle vacanze di Natale.

Si respira aria di soddisfazione pressoché ovunque. Da Rucas di Bagnolo Piemonte, sino a Sampeyre, percorrendo immaginariamente l’arco alpino da Nord verso Sud.

Il periodo natalizio, va ricordato, non si era aperto nel migliore dei modi. Il 23 dicembre scorso, di domenica, le raffiche di vento avevano creato una situazione di emergenza proprio a Rucas di Bagnolo Piemonte. Poche ore dopo, due persone erano rimaste bloccate sulla seggiovia di Pian Munè.

Il forte vento (che nella notte di Natale proprio a Rucas aveva toccato i 171 chilometri orari) aveva portato ad una chiusura obbligata di tutti gli impianti sciistici, che avevano potuto riaprire soltanto a partire dalla giornata di Santo Stefano.

A Rucas “riconfermata la ‘fascia’ famiglia-principianti che scelgono il comprensorio per avvicinarsi agli sport invernali”

Ed è proprio da Rucas che parte il nostro “bilancio”, tracciato insieme ai gestori delle stazioni.

Fabio Agù, della Rucaski”, ci parla di un “bilancio sicuramente positivo.

Il meteo, non così clemente nei giorni precedenti il Natale, ha sicuramente aiutato – aggiunge – permettendoci di lavorare da Santo Stefano all’Epifania ininterrottamente.

Vediamo riconfermata la ‘fascia’ famiglia-principianti che scelgono il nostro comprensorio per avvicinarsi agli sport invernali o anche solo per una giornata fuori porta, per una passeggiata o una discesa col bob per i bambini.

L’area giochi dedicata ai più piccini, che nel corso della stagione verrà ulteriormente attrezzata, piace molto. Dopo tre giorni di ‘stop’, siamo ripartiti con l’apertura del week-end lungo: venerdì, sabato, domenica e lunedì.

A Carnevale prevediamo l’apertura no-stop anche in settimana. Questo fine settimana, invece, iniziano corsi di sci e snowboard, a scelta tra giornate e fasce orarie differenti, al completo. Sabato 18 gennaio torna invece la terza edizione della “Rucaskialp”, mentre sabato 8 febbraio la seconda RucaSnow Run, alle 18.30”.

Le piste di Crissolo “nelle migliori condizioni possibili, con code alle partenze degli impianti come non si vedevano da tempo”

Non manca la soddisfazione nemmeno in Valle Po, dove la Monvisoski, società che gestisce gli impianti di risalita e la stazione di Crissolo, si dice “davvero molto soddisfatta” per i numeri delle festività da poco concluse.

“Rispetto al 2018 – commenta Gabriele Genre – c’è stato un abisso, ovviamente in positivo: la tanta neve ci ha permesso un periodo di apertura che ha richiamato molta gente.

Tantissimi turisti hanno scoperto Crissolo e la Valle Po, giungendo sia da Torino che dalla Liguria ma anche dall’estero. Abbiamo fatto del nostro meglio per tenere le piste nelle migliori condizioni possibili, ricevendo apprezzamenti dai turisti e dagli sciatori ‘locali’.

Lo dimostrano le code di persone formatesi alle partenze degli impianti, che non si vedevano da tempo. Non possiamo che esprimere soddisfazione, ricordando che ora proseguiremo con le aperture di tre giorni (sabato, domenica e lunedì) per poi ampliare nel periodo di Carnevale e, successivamente, a Pasqua”.

10mila sciatori registrati dai tornelli elettronici di Pian Munè: “Periodo maggior afflusso continuativo dal 2012 ad oggi”

10mila sono stati invece gli sciatori registrati dai tornelli elettronici (e dalle card personali) della stazione sciistica di Pian Munè di Paesana. Numeri alla mano, i gestori Marta Nicolino e Valter “Fritz” Bossa, non nascondono la soddisfazione.

Le presenze turistiche consacrano il periodo delle festività natalizie come quello di “maggior afflusso continuativo dal 2012 ad oggi. – spiegano i gestori - È stata una bella esperienza, che ci ha insegnato molto sul nostro lavoro, sui punti di forza e anche su ciò che va migliorato.

Abbiamo registrato 3mila nuovi sciatori, mentre al totale di 10mila nelle due sole settimane natalizie (compresi gli stagionali) dobbiamo aggiungere il popolo dell’outdoor, vale a dire quindi tutti i ciaspolatori, gli skialper e i turisti giunti a Pian Munè per una giornata di relax sulla neve”.

Continuano le aperture nei fine settimana “lunghi”, dal venerdì al lunedì compresi: “Le piste sono tutte aperte e, nella parte bassa, un cannone ci garantisce un continuo manto nevoso”.

A Sampeyre la “professionalità degli operatori e l’impianto d’innevamento hanno consentito di sciare su piste perfettamente battute e innevate”

Da Sampeyre, Luca Ceccarini, a nome della Rete d’impresa Sampeyre 365 che ha preso in gestione gli impianti di risalita del paese, esprime soddisfazione, “in quanto, nonostante le condizioni meteo decisamente sfavorevoli, grazie alla professionalità dei nostri operatori e alla possibilità di poter contare sul nuovo impianto d’innevamento, abbiamo potuto aprire e consentire alla nostra clientela di sciare su piste perfettamente battute e innevate.

Stiamo lavorando – aggiunge Ceccarini – per garantire nei prossimi week-end l’apertura dell’intero comprensorio, sperando in un leggero calo delle temperature.

Per ora stiamo comunicando tramite i social Facebook e Instagram, ma a breve partirà il nostro sito internet con le web-cam collegate”.