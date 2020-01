Prato Nevoso: tutto pronto per il taglio del nastro della nuova telecabina targata Porsche

Ci saranno tutte le massime autorità Piemontesi e Liguri per l'inaugurazione della telecabina targata Porsche. Per salire, sarà sufficiente acquistare il braccialetto luminoso del Gaslini.

Un grande momento per tutto il territorio che vede realizzare la prima Telecabina 10 posti del Piemonte. Prato Nevoso punta sull'incentivare un sistema di collaborazione virtuosa, sviluppando premialità per gli imprenditori che scelgono di investire sulle montagne piemontesi, accompagnando gli investimenti privati con quelli pubblici per lo sviluppo del territorio.

Il sistema neve rappresenta infatti uno dei comparti economici fondamentali per il turismo piemontese. “Un’innovazione senza precedenti per lo sci piemontese - dice Gianluca Oliva, amministratore delegato della Prato Nevoso S.p.A. - Si realizza un sogno”.

Il nuovo impianto - che sostituisce la storica seggiovia del Rosso - è destinato a rivoluzionare il modo di trasportare gli sciatori. Ogni cabina avrà dieci posti e sarà utilizzabile anche dai disabili, che potranno salirvi in carrozzina. Sono state realizzate due stazioni. La prima, quella di partenza, a 1549 metri, l’altra - quella di arrivo - a poco meno di duemila metri. La corsa durerà circa quattro minuti.

Una telecabina che sarà aperta sia durante la stagione invernale che estiva, per un nuovo modo di vivere la montagna. Si arriverà allo Chalet il Rosso, il quale organizzerà moltissime serate ed eventi, dando vita ad un nuovo mondo per Prato Nevoso.