Roburent: il sindaco si scusa con il Comune di Sampeyre e regala gli stagionali agli studenti

Non solo: la società "Sciovie Cardini", proprietaria degli impianti del Monte Alpet, collegati con quelli comunali, ha deciso di associarsi all'iniziativa municipale, regalando gli stagionali anche per la parte di propria competenza.

"Crediamo che la neve sia una risorsa per la montagna - ha asserito il sindaco di Roburent, Giulia Negri - e vogliamo che i bambini del comprensorio dei tre Comuni (Roburent, Montaldo di Mondovì e Pamparato) possano godere degli impianti di risalita in forma gratuita per capire che si può vivere con quello che la montagna offre".

"MI SCUSO CON SAMPEYRE" - Il primo cittadino roburentese è poi ritornata sulla questione inerente agli interventi per l'innevamento artificiale. In particolare, sui social Giulia Negri, in riferimento al mancato avvio dei lavori sulle piste da sci di San Giacomo di Roburent, aveva dichiarato che "neppure le altre stazioni interessate dai finanziamenti regionali hanno ancora dato il via ai cantieri".

Parole che hanno incontrato sulla loro strada la smentita di Roberto Dadone, vicesindaco di Sampeyre: "Non è vero che nessuna stazione ha dato il via ai lavori. A Sampeyre le opere sono state appaltate e siamo all'80% di avanzamento lavori. L'apertura di stagione nel comprensorio sciistico sampeyrese è stata resa possibile proprio grazie ai cannoni sparaneve che abbiamo posizionato".