Solo maialini piccoli all’allevamento che aprirà in zona Santuario della Sanità a Savigliano

Un incontro tra le parti coinvolte quello che si è svolto ieri sera, giovedì 9 gennaio, al Santuario della Sanità a Savigliano per discutere della questione del nuovo allevamento di maiali in progetto a una distanza di circa 230 metri a sud dello stesso Santuario.

Presenti oltre ai frazionisti, che avevano sollevato la questione preoccupati per l’odore che poteva essere generato dagli animali nel quartiere in cui abitano, anche il sindaco, Giulio Ambroggio, il rettore del Santuario, don Paolo Perolini, e il proprietario del futuro allevamento, Gianni Rubiolo.

La volontà era di tutelare da una parte l’area del Santuario in cui vivono i frazionisti, dall’altra l’attività economica di Rubiolo, già titolare dell’Azienda Agricola Bastia di Rubiolo.

Durante la serata proprio quest’ultimo ha illustrato insieme al veterinario, Enrico Tesio, le caratteristiche dell’impianto biologico composto da pochi e piccoli animali, molto diverso da un allevamento intensivo.

“Il nostro intento è di riutilizzare una stalla già esistente non grande, adibita a ospitare 44 mucche da latte, ma poco sfruttata e risalente al 1978. Non ristrutturiamo nulla e al tempo stesso non arrechiamo depauperamento del suolo agricolo con una struttura nuova - conferma Rubiolo -. Al suo interno alleveremo maialini di piccole dimensioni, dai 7 ai 25 chili, che poi saranno venduti ad altre aziende”.

Rubiolo specifica che non ci sarà presente nessuna vasca liquami. Per rispettare le norme dell’allevamento biologico gli animali saranno pochi, al massimo 540, anziché 1000 come in un allevamento standard, e avranno a disposizione il doppio dello spazio. Non gli saranno somministrati né antibiotici né prodotti chimici. “In questa fase i maialini hanno meno odore essendo su paglia e avendo una parte di spazio per pascolare all’aperto. Il locale sarà poi molto arieggiato e appunto non sarà presente una zona liquami. Come odore dovrebbero farne meno che un allevamento di mucche. Anche prima della serata di ieri i frazionisti avevano capito che si tratta di un piccolo allevamento a condizione familiare”.

Il locale si trova a circa 200 metri appunto dal santuario e il primo edificio vicino è in realtà un altro allevamento di bovini. Difficilmente quindi secondo il proprietario l’odore dei suini potrà arrivare agli abitanti della frazione. Per l’azienda di Rubiolo si tratta del primo allevamento biologico di maiali per cui hanno già avuto l’approvazione da parte del Comune e sono solo più in attesa del parere dell’Asl. “Se tutto è a posto apriremo in primavera”.

Durante l’ultimo Consiglio comunale il sindaco Ambroggio aveva già confermato la legalità della struttura: “La domanda è passata in Commissione Edilizia, la quale, con il supporto dell’ufficio tecnico ha istruito la pratica, votata all’unanimità a parte un voto di astensione, che ha quindi incontrato il parere favorevole della commissione perchè trattasi di uno stabile rurale in luogo rurale. Non è una nuova costruzione né un’occupazione territorio. Dal punto di vista urbanistico ed edilizio è a posto. La stessa pratica è passato poi in Commissione Agricoltura. Siccome si tratta di un allevamento che tratta lattonzoli allevati per due mesi e poi rivenduti ad altri allevamenti, ha incontrato il parere positivo anche di questa. Resta aperta la questione dell’Asl, la quale è stata coinvolta, ha fatto richiesta di un supplemento di documentazione, dopodiché stabilirà delle disposizione che l’imprenditore dovrà ottemperare. Se tali disposizioni saranno ottemperati, l’intervento potrà essere fatto”.

E aveva puntualizzato: “Il sindaco non può con suo decreto vietare a un imprenditore che rispetta la legge a fare un intervento economico. Noi vigileremo che la legge venga rispettata in modo rigoroso”.

“Come Amministrazione abbiamo ribadito che il nostro impegno è per il rispetto della legalità - ha poi confermato dopo l’incontro -. Se l’azienda ha tutti i permessi e l’Asl dà il via libera per noi va bene”.

Il prossimo passo è portare i cittadini che abitano nella frazione a visitare un’azienda locale ad allevamento biologico per mostrare loro il funzionamento della struttura.

“Ci siamo lasciati con l’idea di fare una visita a uno stabilimento locale simile - conferma don Paolo - ancora da individuarsi, per vedere con i nostri occhi come sarà l’allevamento. Così potremo capire le reali dimensioni della quesitone anche rispetto all’impatto dell’odore che si verrebbe a creare. Quello di ieri sera è stato un incontro svoltosi in tutta serenità che ci ha permesso di dialogare e di chiarire tutto”.