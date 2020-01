Valdieri premiata come meta di eccellenza del turismo "wellness"

Il paese di Valdieri riconosciuto come meta di eccellenza del turismo legato al benessere. Ieri 9 gennaio il sindaco Giacomo Gaiotti era al MIBACT, dove ha incontrato il direttore generale dell’ENIT Gianni Bastianelli (Ente Nazionale Italiano del Turismo).

Proprio Bastianelli ha consegnato a Gaiotti la bandiera che attesta come Valdieri sia meta turistica di eccellenza del progetto EDEN “European Destination of Execellence Network” cofinanziato dalla Commissione Europea, incentrato sulle destinazioni di eccellenza legate al turismo del wellness.

"Il mio grazie alle Terme Reali di Valdieri per il lavoro ed il servizio di ricettività che svolgono per il territorio e per la Valle Gesso", ha commentato Gaiotti, da tempo impegnato nel grande progetto di uno stabilimento termale nel paese.