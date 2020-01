Incidente stradale a Roddino sulla provinciale 57.

Per cause in corso di accertamento, un'auto si è scontrata contro un trattore.

Il sinistro si è verificato questa mattina, venerdì 10 gennaio, intorno alle ore 10.

Sul posto i vigili del fuoco di Dogliani e l'emergenza sanitaria.

A rimanere ferita la conducente dell'autovettura che è stata trasportata dall'ambulanza del 118 di Clavesana all'ospedale di Alba. Non sono note le sue condizioni di salute.