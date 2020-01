Il mondo della pallapugno piange Felice Cornaglia, storico presidente della Monticellese

Monticello d'Alba piange la scomparsa improvvisa di Felice Cornaglia, classe 1946, presidente della squadra di pallapugno Monticellese. La sua è una famiglia storica del paese. Tanti anni fa la mamma gestiva un negozio di merceria. Felice viveva insieme alla moglie Piera e alla figlia Roberta.

Nel 1995, insieme a Giancarlo Grasso, fondò la società pallonistica di Monticello, vincendo il titolo di Serie B nel 1996 e conquistando due scudetti nel 2001 e 2002 con la formazione del capitano Alberto Sciorella e con Gianni Rigo Spalla. Dopo i due scudetti vinti in serie A, nella passata stagione aveva vinto lo scudetto in serie B.

"Con Felice c'era un rapporto stretto e intenso. È una perdita pesante per Monticello - dichiara commosso il sindaco di Monticello, Silvio Artusio Comba- . Conosciuto da tutti per il lavoro con le prime squadre, resta fondamentale il lavoro svolto negli ultimi trent'anni con i giovani dando vita alla "cantera" (cava in spagnolo) le squadre govanili gestite dalle società sportive, donando così ai ragazzi l'opportunità di avvicinarsi allo sport come valore educativo. Un esempio è ben rappresentato dal giocatore all'occhiello Vacchetto che arriva dal gruppo giovanile della Monticellese. Felice ha saputo scegliere persone serie e corrette, e per fare tutto questo c'è dietro un lavoro di anni. Particolarmente legato al suo paese nativo Monticello - conclude il sindaco- , era una persona attiva e dava una mano anche per i vari eventi del paese. Felice ha rappresentato e rappresenta una delle più belle realtà di Monticello"

Venerdì 10 gennaio sarà recitato il rosario. I funerali di Felice Cornaglia saranno celebrati sabato 11 gennaio alle ore 15 nella chiesa Parrocchiale di Monticello Borgo.