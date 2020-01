Tamponamento tra cinque veicoli sul viadotto dell’“Est-Ovest” a Cuneo: non ci sono feriti gravi

Cinque veicoli sono stati coinvolti in un tamponamento sulla “Est-Ovest” di Cuneo, lungo la corsia in direzione Boves. È successo pochi minuti prima delle 18 di oggi, venerdì 10 gennaio.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza dell’emergenza sanitaria, i Vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza dei veicoli e i Carabinieri per la gestione della viabilità. Non si registrano feriti gravi, mentre il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Senza conseguenze, invece, le pericolose inversioni a “U” di alcuni automobilisti, anche in piena galleria, come dimostra la foto.

Nel pomeriggio, inoltre, si apprende anche di uno scontro tra due autovetture sulla strada che collega Peveragno a Spinetta, nei pressi dell’incrocio di Roata Canale. Anche in questo caso, non vi sarebbero (fortunatamente) feriti in gravi condizioni. Sul posto presente la Polizia di Stato.