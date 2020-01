Eataly guarda verso Londra e l'America, ma intanto cambia i vertici: Andrea Guerra lascia le cariche operative, il timone resta in mano a Nicola Farinetti

Sarà un 2020 ricco di nuove sfide, per Eataly. E le prime settimane dell'anno non tradiscono le attese. Mentre il grande marchio commerciale del cibo di qualità guarda verso Londra e l'America, infatti, sono stati ufficializzati in queste ore alcuni cambiamenti ai vertici della società.

In particolare, Andrea Guerra - pur mantenendo la presidenza - lascia le cariche operative e la gestione corrente, mentre Nicola Farinetti, figlio di Oscar, resta amministratore delegato. Un cambio di governance che ha ottenuto il semaforo verde dal cda e che raccoglie i ringraziamenti proprio del fondatore di Eataly: "Da Guerra è arrivato un contributo decisivo per la nostra struttura e la nostra azienda e per il suo sviluppo. Con lui abbiamo raggiunto una crescita professionale e una forte focalizzazione geografica. Un apporto umano, oltre che manageriale".

E così, dopo 5 anni, Guerra (già amministratore delegato di Luxottica) fa un passo di lato e lascia la presidenza operativa. "Ma ho la consapevolezza - spiega - che abbiamo compiuto un percorso che ha rafforzato la società nel mondo".