Google non è un medico: cosa cambia nel rapporto con il paziente?

Google può essere tante cose, ma di certo non è un medico. Può darci una mano a scegliere un nuovo elettrodomestico, o un servizio qualsiasi, ma non è in grado di darci dei pareri utili in merito alla nostra salute. Nonostante il famoso medical update dello scorso anno, che ha cercato in tutti i modi di limitare la presenza nelle prime posizioni dei siti poco autorevoli sul tema in questione. Ancora oggi, infatti, il noto motore di ricerca non è capace di fare una netta distinzione fra pareri medici e bufale . Anche perché, spesso, pure i portali illustri e apparentemente ferrati sul tema cadono in errore e diffondono notizie false (e pericolose).

Tra fake news e il ruolo del medico

La problematica è reale, anche perché molte persone spesso sostituiscono al medico una breve ricerca su Internet. Il 37% degli utenti ammette di leggere le notizie sul web e di non chiedere poi un riscontro al proprio medico di fiducia. È un problema fatto di due facce: da un lato il rapporto degli italiani con i dottori è ancora saldo, ma dall’altro le fake news su Internet rischiano di inquinarlo. Purtroppo, se si parla del tema della medicina, qui le bufale proliferano più che in altri settori: al punto che il suddetto argomento è al terzo posto nella classifica dei più bersagliati dalle notizie false. Nessuno (tantomeno Internet) può dunque sostituire il medico e fare il suo lavoro, dato che ci si trova di fronte ad argomenti che richiedono una profonda specializzazione ed esperienza. Non solo: specialmente in caso di pazienti stranieri, che avranno maggior facilità a reperire info su Internet rispetto a cercare un nuovo medico, è bene ricordare che nessuna barriera, tantomeno quella linguistica, è insormontabile per un professionista. Anche online i medici possono avvalersi dei servizi di interpretariato professionale di Global Voices , ad esempio: in questo modo potranno sia seguire corsi di specializzazione in lingue diverse, sia usufruire di consulti internazionali. Si tratta di uno strumento utilissimo per svolgere al meglio il proprio compito, così da poter fornire un servizio sempre più aggiornato e competente al paziente. In questo modo anche chi abita in un’altra nazione può essere curato in maniera completa e professionale.

Gli usi positivi del web

A proposito di usi virtuosi del web: negli USA e in Gran Bretagna è possibile trovare numerosi esempi di questo tipo, che chiariscono come Internet possa essere usato in maniera positiva e soprattutto informativa. Il tutto con lo scopo di rendere il paziente più consapevole, così da aiutarlo concretamente nel proprio percorso di guarigione. Si parla di strumenti come l’AIDET, che aiuta appunto a potenziare la comunicazione fra esperti in medicina e pazienti, mentre in Gran Bretagna troviamo i siti web specializzati e lanciati direttamente dal sistema sanitario nazionale. In altre parole, in certi paesi si fa di tutto per favorire la salute degli utenti che cercano le informazioni in rete, evitando che possano cadere nella trappola delle fake news . In secondo luogo, a quel punto il ritorno dal medico dipenderà sì dal paziente, ma anche da quanto il web è stato di reale supporto. In pratica, se il professionista è bravo nel mantenere questa comunicazione digitale, allora sale la possibilità che il paziente torni da lui.