"L'Europa intervenga in maniera decisa per scongiurare l'ipotesi nefasta di nuovi dazi che colpirebbero il vino italiano e altre eccellenze del Made in Italy".

Lo chiedono in una interrogazione alla Commissione europea gli eurodeputati Marco Campomenosi e Gianna Gancia: "si deve riannodare il filo di un dialogo in tema commerciale che sembra esistere soltanto quando in gioco ci sono interessi europei, ma non italiani".