Vivi la Croazia in modo diverso: noleggia una barca a vela

Nell'immaginario di alcuni viaggiatori, andare alla scoperta delle bellezze del Mediterraneo è il sogno di molti, grazie alle sue spiagge e paesaggi incontaminati. E se la Croazia non è tra i primi paesi che vengono in mente, è comunque una destinazione da prendere in considerazione se si desidera trascorrere una vacanza in barca a vela. Una terra dove il sole e il mare sono una garanzia. Stiamo parlando di un nuovo modo di viaggiare che sta appassionando sempre più persone.

Però non tutti possono disporre di un mese di vacanze e si devono accontentare di una settimana. Ecco perché oggi vi parleremo di un viaggio alla scoperta delle isole della Croazia da fare in sette giorni. Molte persone amano navigare, ma pochissime hanno una barca o abbastanza amici per noleggiare una barca. Stiamo parlando di un viaggio che si propone soprattutto come un'avventura da vivere con la famiglia e alcuni amici più stretti. Nessun programma fisso: la barca a vela procede secondo il tempo e i desideri dell'equipaggio. Nessun servizio di bordo: tutti partecipano, sia per fare la spesa, lavare e cucinare, ma soprattutto per vivere il mare nella sua interezza. Non è richiesto alcun livello di abilità per salire a bordo e, se proprio non volete prendervi responsabilità ma dedicarvi solo alla vostra vacanza, qui potrete noleggiare una barca con tanto di skipper. La vita quotidiana su una barca dipende dal suo equipaggio. Per un gruppo di amici sarà più semplice imparare a convivere a bordo e se alcuni sono più timidi nei primi giorni, queste riserve verranno rapidamente cancellate e si instaurerà una grande convivialità.

La filosofia partecipativa di questo tipo di vacanza induce un'implicazione personale nella vita quotidiana: preparare i pasti, apparecchiare la tavola, lavare i piatti. Ma questi piccoli rituali saranno rapidamente adottati e l'equipaggio entrerà presto in sinergia per vivere una bella vacanza insieme. Ma veniamo alla destinazione: in programma per la settimana abbiamo scelto per voi le "140 isole" o isole incoronate, un nome noto per questa regione popolata da innumerevoli isole. La partenza è consigliata dal porto di Biograd dove potrete svolgere le operazioni di imbarco e soprattutto fare rifornimento delle prime necessità per il viaggio. La prima meta che vi consigliamo è quella di Zut, una delle isole dell’arcipelago delle Kornati (isole incoronate), disabitata nel periodo invernale, d'estate si popola di turisti e pescatori del luogo. Larga solo 2 km e con una superficie di soli 15 chilometri quadrati, ha una costa ripida e molto articolata, però offre l'approdo in suggestive baie. Tra queste c'è Strunac una bellissima baia nel cuore dell'archipelago, che offre la possibilità alle barche a vela di trovare rifugio. Qui potrete andare alla scoperta di una natura incontaminata e sentirvi come Robinson Crusoe. Un'altra meta da non perdere e quella della Baia di Potkucina nell'isola di Kakan, una rada dal mare cristallino e aria pulita.

La baia immersa nel silenzio risulta essere l'ideale per apprezzare mare e natura. Qui potrete degustare dell'ottimo pesce e vino locale. Questo è solo un assaggio di quello che vi possono riservare le “140 isole”. Navigare tra queste isole significa andare alla scoperta di parchi naturali, coste frastagliate, mare cristallino e pittoresche insenature. Ma una settimana in barca a vela non si limita al mare! Ormeggiare in queste isole vi consentirà di esplorare luoghi ricchi di vegetazione, conoscere gente nuova, ammirare tramonti suggestivi e molto altro ancora.