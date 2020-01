“Il circo è…” nuova mostra dedicata al più grande spettacolo del mondo alla biblioteca civica di Alba

La Biblioteca civica di Alba, da martedì 14 gennaio a sabato 29 febbraio, ospita la mostra “Il circo è…”, una piccola ma curiosa esposizione di oggetti per celebrare il più grande spettacolo del mondo.

Gli oggetti esposti sono solo una parte della collezione di Gianluca Repetto (in arte Bingo), artista di circo, palco e strada, professionista dal 1999: «Mia mamma lo sa ed è fiera di me», commenta Repetto, riprendendo le parole di un suo collega. Il suo interesse per l’arte circense ha radici profonde: «Quando sei bambino e ti portano al circo, al ritorno a casa giochi a fare l’equilibrista, il mago, il giocoliere, il pagliaccio, l’acrobata, il leone… Quando diventi grande, se sei fortunato, giochi ancora a “fare il circo” e il gioco è diventato una passione e la passione è diventata il tuo lavoro».



Bingo è fondatore dell’associazione culturale Apriti Circo (scuola di circo per i bambini dai 3 ai 14 anni) e direttore del minifestival di circo contemporaneo Parkeggiamo, che ha raggiunto le dieci edizioni. Dopo aver portato i suoi spettacoli a zonzo per il mondo, ha voluto regalare ad Alba un tuffo nello spettacolo più grande del mondo, dove i grandi ritornano bambini e i bambini esultano di entusiasmo.



In questa mostra si potrà respirare un pizzico di “aria circense”, un’aria quanto mai ricca di profumi e sensazioni. Si potrà vedere un video ricco di numeri spettacolari, locandine di circhi passati ad Alba o nelle vicinanze negli ultimi anni, alcune locandine di film storici dedicati al circo (e un elenco completo di tutte le pellicole su questo argomento!), fumetti e libri a tema, giocattoli, vignette comiche, qualche oggetto curioso e, per finire, un po' di storia.



Verrà, inoltre, esposta una selezione tematica dei volumi della Biblioteca: tanti libri, sia per adulti che per ragazzi, da leggere, guardare e sfogliare con curiosità.



Appuntamento speciale!



Sabato 25 gennaio Bingo presenterà la lettura animata “Il circo degli animali”.



Tra piccoli effetti magici, strani oggetti volanti e una strizzatina d’occhio ai bambini di tutte le età, gli spettatori incontreranno un circo unico al mondo: perché tutti gli artisti, il direttore e persino il proprietario sono, appunto, animali. Solo il “cattivo” è un essere umano…



Questa e altre storie molto circensi vi faranno sognare e vivere un viaggio all’interno del più grande spettacolo del mondo.

La mostra sarà visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (dal martedì al venerdì: 9-12.30 e 14-18; sabato: 9-12.30 e 14.30-18; chiuso lunedì e festivi).

L’ingresso è libero.