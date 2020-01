“Io, Alfredo e Valentina” al teatro Don Bosco di Saluzzo

Sono già in corso le prenotazioni per lo spettacolo “Io, Alfredo e Valentina” della rassegna teatrale piemontese, in programma sul palco del “Don Bosco” in via Donaudi.

Sabato 18 gennaio alle 21 nella commedia brillante dialettale in due atti di Oreste De Santis, sarà protagonista la compagnia “El Fornel” di Racconigi. Traduzione in piemontese e regia di Germano Giachino.

Per prenotazioni telefonare al numero 3240431347 (ore pasti) giovedì, venerdì e sabato.

La trama: "Federico è un quarantenne single, molto raffinato che vive da solo in un appartamento. La sua è una vita tranquilla, se non fosse per le continue intrusioni della sorella Maria, che di stampo tradizionale, vuole a tutti i costi farlo sposare con una sua amica Teresa. Federico, pur non avendo nulla contro il matrimonio, non ha ancora trovato la donna del suo destino. Maria ormai ha il dubbio che, suo fratello scappi dal matrimonio e dalle donne perché è gay.

Dubbio che viene rafforzato quando arriva il suo amico del cuore, Alfredo, anche lui chic ma sposato, che invece va da Federico a chiedere conforto, perché si è perdutamente innamorato di una prostituta di nome Valentina e per lei è disposto a tutto. A questo aggiungiamo la moglie di Alfredo, Rosina, che sospettosa di un tradimento del marito, in presa ad attacchi di gelosia, si presenta a casa di Federico, il quale diventa il suo confessore".

"Una commedia sulla diversità dal divertimento assicurato – scrive il regista - ricca di colpi di scena e con momenti di grande comicità.