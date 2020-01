Si presenta a Saluzzo Teen Star, per educare gli adolescenti all'affettività e alla sessualità

Teen STAR (Sexuality Teaching in the context of Adult Responsibility) è un efficace metodo di formazione applicato in 56 Paesi.

Prevede percorsi per le diverse fasi dell’età evolutiva bambini, adolescenti e giovani che integrano nel processo formativo anche i genitori, oltre a workshops formativi per adulti quali genitori, insegnanti, educatori, personale medico e paramedico.



Venerdì 17 gennaio, alle ore 21 presso il Centro Famiglie di Saluzzo, in Corso Mazzini 3 A, si terrà un incontro di presentazione del programma, voluto dalle Associazioni La Scintilla, Segnal’etica, Mai più sole, L’Airone ed Esserci, in collaborazione con il Monviso Solidale, dedicato ai genitori dei ragazzi fra i 12 e i 17 anni.



Saranno presenti tutor abilitati allo svolgimenti dei corsi Teen STAR che illustreranno nel dettaglio i corsi, che hanno carattere fortemente interattivo. La serata è a ingresso gratuito.