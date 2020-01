A Mondovì riprende l’attività del Punto Informativo Forestale

Venerdì 10 gennaio riprenderà l’attività del Punto Informativo Forestale (PIF) di Mondovì. Finanziato dal Piano di Sviluppo rurale 2014-2020 del Piemonte, il servizio è coordinato dall’Istituto piante da legno ed ambiente (Ipla), su indicazione del Settore Foreste di Regione Piemonte. I Pif integrano la rete degli sportelli forestali, composta da 60 uffici, gestiti da oltre 140 professionisti, che rappresentano il primo punto di accesso alle informazioni in ambito forestale.

Nei venerdì 10, 24 e 31 gennaio e poi in tutti i venerdì di febbraio e marzo escluso il primo del mese (7 febbraio e 6 marzo), i cittadini, in forma del tutto gratuita, potranno rivolgersi all’ufficio situato nei locali del palazzo municipale, presso l’Ufficio Tecnico (corso Statuto 13/D), per ottenere informazioni su: normativa in materia forestale ed ambientale, opportunità di formazione ed informazione, misure del Piano di Sviluppo rurale, competitività e filiera legno-energia. Il Pif offrirà, inoltre, supporto in tema di gestione delle segnalazioni di taglio e provvederà alla distribuzione del materiale informativo relativo a tematiche forestali ed ambientali.

Il Punto Informativo Forestale sarà aperto dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 17. Per informazioni: 0174.559237 - mondovi@pif.piemonte.it.