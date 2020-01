Al Soleri Bertoni di Saluzzo si impara il Design nel nuovo corso serale per adulti

L’Istituto Soleri Bertoni di Saluzzo avrà un nuovo corso serale per adulti, con indirizzo: Design.

Questa notizia è arrivata proprio nel momento in cui si sono aperti i tempi per le domande di iscrizione on line al prossimo anno scolastico (2020-2021), ed è frutto di una delibera della giunta regionale che, recependo le richieste in arrivo proprio dal territorio, ha approvato i nuovi indirizzi dei vari istituti piemontesi.

L’offerta formativa del Liceo Soleri Bertoni si arricchisce così in modo considerevole e vede ristabilito quel corso che, storicamente, era proprio del vecchio Istituto d’Arte Bertoni. Oggi, la nuova proposta artistica offre una formazione liceale e si presenta come l’unica possibilità per gli adulti che vogliano arrivare ad un diploma di liceo.

La struttura del nuovo corso partirà ovviamente dalla classe prima, accorpando in un unico anno scolastico i primi due anni di studio. Nel secondo anno gli studenti seguiranno il percorso delle classi 3ª e 4ª per arrivare a svolgere il programma di 5ª nel terzo anno, che si concluderà con l’esame di Stato.

Chi non ha dunque un titolo di studio di scuola media superiore potrà conseguire il diploma di liceo artistico al termine del terzo anno; chi, invece, fosse già in possesso di un titolo di studio, potrà seguire un percorso personalizzato in accordo con i docenti, con l’eventuale riconoscimento di crediti relativi agli anni di corso già frequentati o alle discipline già studiate.

Questa novità apre però anche una nuova possibilità per coloro che volessero conseguire una maturità liceale non in ambito artistico. Ad essi, infatti, potrà essere concesso di frequentare il corso in quelle che sono le materie comuni (non di indirizzo), per poi avere la possibilità di sostenere l’esame, in qualità di privatisti, in un altro ambito.

Il corso prevede 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 23.