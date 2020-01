Giornate di avvicinamento e scoperta del teatro a Mondovì dedicate ai bambini

L’associazione ARMONIE, in collaborazione con la compagnia teatrale TEATRO SELVATICO, regala due pomeriggi dedicati ai bambini e al mondo dell’espressività teatrale. Per i bambini dai 5 ai 7 anni MARTEDI’ 21 gennaio dalle 17.00 alle 18.00 e per quelli dagli 8 ai 12 anni GIOVEDI’ 23 gennaio dalle 18.00 alle 19.00 presso il centro in Corso Statuto 7 a MONDOVI’.

I formatori provengono dal Teatro Stabile di Grosseto dove hanno lavorato con più di 3000 bambini utilizzando una metodologia basata su un lavoro teatrale lontano dall’idea di copione e personaggio che mira allo sviluppo di uno spazio di ascolto in cui il bambino può sentirsi libero di esprimere la propria unicità attraverso la scoperta delle capacità fisiche ed espressive del proprio corpo in una dimensione di gioco e spontaneità.

Una bella occasione per permettere ai propri figli di sperimentare un dialogo empatico e creativo.

Le giornate sono gratuite, si richiede la prenotazione al 335 57 31 253 o info@associazionearmonie.com