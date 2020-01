Gli allievi del Cigna di Mondovì a lezione di fumetto e graphic novel con Mò

Nel mese di dicembre, presso l’Istituto Cigna-Baruffi-Garelli di Mondovì, la classe 1°B, iscritta al corso “Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate”, ha incontrato nella propria aula il fumettista monregalese Lorenzo Mò per assistere ad una lezione sulla storia del fumetto e della Graphic Novel, e per approfondire le peculiarità di un genere che in Italia e nel Mondo sta riscuotendo sempre più successo.

Durante l’incontro gli alunni hanno avuto la possibilità di confrontarsi, con entusiasmo, con un esperto di un settore letterario a loro molto vicino, di capire le tecniche e l’evoluzione di un genere che in molti casi ha favorito e favorisce l’avvicinamento dei ragazzi alla lettura e alla comprensione della nostra realtà.

La lezione è terminata con una parte pratica sullo “studio del personaggio”: gli alunni, consigliati dall’autore, hanno provato con matita e fogli ad ideare un personaggio che rispecchiasse il più possibile il loro animo e la loro visione del mondo. Mò ha esordito nel mondo dell’editoria a livello nazionale nel 2019 con la sua opera Dogmadrome (edita per Eris Edizioni) riscuotendo da subito molti apprezzamenti da parte del pubblico e della critica e vincendo il premio Bartoli. Tra le tante collaborazioni, ricordiamo quella con la prestigiosa e storica rivista Linus.