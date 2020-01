A Canale (Asti) il X Raduno nazionale Trifolau e cani da tartufo

Si svolgerà il 19 gennaio 2020 a Canale il X Raduno nazionale Trifolau e cani da tartufo, l'evento di chiusura della stagione del tartufo, in cui si premiano i trifolau più meritevoli e si fa un piccolo bilancio dell'annata appena conclusa.



Oltre duecento cani sfileranno con i loro padroni per le vie del paese, in una colorata festa che celebra uno dei prodotti più amati del territorio. La sfilata si chiuderà con la cerimonia di benedizione dei cani e la premiazione dei cani e dei trifolau più meritevoli dell'anno (tra i premi che verranno assegnati, come ogni anno, ci sono: il trifolau più giovane, il cane più anziano, il trifolau donna del 2019)