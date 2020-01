Al Caffè Savona di Alba incontro con il vicepresidente della Camera Ettore Rosato per fare il punto sul partito Italia Viva

Domenica 12 gennaio alle ore 11, nella sala Giacomo Morra del Caffè Savona di Alba (in piazza Michele Ferrero), il Coordinatore Nazionale di Italia Viva, on. Ettore Rosato - vice Presidente della Camera dei Deputati, introdotto da Marta Giovannini sindaco di Verduno, presenterà le proposte economiche del nuovo partito per tornare a crescere nel nuovo decennio che si apre.



Un incontro libero, un dialogo con attori economici e cittadini interessati a parlare del futuro del Paese e quindi di tutti noi, e a farlo insieme.