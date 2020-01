Chi ha rapito Babbo Natale? Clamoroso furto a Pievetta

Un furto tanto clamoroso quanto sorprendente. Dopo le sparizioni di alcuni bambinelli dai presepi sparsi nella Granda, giunge da Pievetta, frazione appartenente al Comune di Priola, la notizia della scomparsa di... Babbo Natale.

Sì, nella piccola località valtanarina, a metà strada tra Bagnasco e Garessio, qualcuno si è appropriato del pupazzo recante le fattezze dell'uomo più amato dai piccini e che aveva caratterizzato l'intero periodo delle festività.

Come spiegano, increduli, gli "Amici di Pievetta" sulla pagina Facebook dell'omonima associazione, "nell'area di benvenuto in frazione Pievetta è sparito Babbo Natale... Era lì ad accogliere i passanti, invitandoli a sedersi sul suo trono per la foto di rito. Ma cosa sarà mai successo? Era antipatico a qualcuno? Eppure sorrideva a tutti, grandi e piccini".

Per poi proseguire, ironicamente: "Nelle vicinanze sono state trovate tracce di carbone... Non sarà stata la befana a rapirlo? La vecchietta da sempre è un po' dispettosa".

Intanto, "le indagini sulla scomparsa di Babbo Natale continuano", per quello che si appresta a divenire uno dei casi più curiosi e, al tempo stesso, spiacevoli, del 2020.