Borgo San Dalmazzo sempre più cardioprotetta: installato il defibrillatore in piazza Liberazione

Da oggi Borgo San Dalmazzo è a quota nove defibrillatori. È stato installato proprio questa mattina, sabato 11 gennaio, la postazione salvavita in piazza Liberazione, di fianco al Municipio. L'iniziativa fa parte del progetto BattiKuore dell'azienda "By New Action" di Roccavione.

Erano presenti il sindaco Gian Paolo Beretta, l'assessore Beppe Bernardi, il titolare “By New Action” Rosario Lo Forte e gli Alpini che hanno donato il defibrillatore alla popolazione.

Il progetto era stato presentato a fine dicembre in sala consiliare: consiste nella fornitura a tempo indeterminato di defibrillatori semiautomatici di emergenza, per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Sono proprio gli sponsor - ben 41 tra imprese locali, enti ed associazioni - ad avere reso possibile il progetto Battikuore.

“Una partecipazione, quella degli sponsor, che dà al progetto un grande valore etico e sociale e coinvolge davvero tutti i cittadini del territorio”, ha commentato Rosario Lo Forte.

“Un grande plauso a Rosario Lo Forte per la sua sensibilità – ha detto il sindaco Gian Paolo Beretta -. Una città cardiopritetta era il mio obiettivo. Grazie alle aziende che hanno collaborato al progetto e che nel loro dna hanno il valore dell'impegno sociale. Grazie agli amici Alpini”.

Gli altri defibrillatori borgarini trovano posto alla scuola Grandis in piazza Don Raimondo, alla palestra Don Roaschio in via Avena, presso la farmacia Sant'Andrea in via Po 43, al palazzetto dello Sport in via Matteotti, presso lo studio dentistico R. Bonfiglio in via Salvo D'Acquisto, presso la Croce Rossa in via Boves 45, alla casa di riposo Padre Fantino in via Monte Bianco e alla scuola dell'Infanzia di via Monte Rosa. Entro una quindicina di giorni verrà installato l'ultimo defibrillatore a Palazzo Bertello in via Vittorio Veneto.

Sabato 18 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 presso la Croce Rossa di Borgo San Dalmazzo si terrà il primo corso BLSD (Basic Life Support - early Defibrillation, supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce) con rilascio di attestato da parte della Regione.

Intanto il progetto Battikuore non si ferma. Nel mese di febbraio verrà installato un defibrillatore anche nel comune di Vicoforte, nei portici di fronte al Santuario, meta ogni anno di tanti pellegrinaggi e visite turistiche.